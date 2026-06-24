Rückbau als bitterste Option
Naturbad Idar-Oberstein: Wie soll es bloß weitergehen? 
Still ruht das Naturbad ... Nach dem Saisonende soll Bilanz gezogen werden. Dann wird wohl auch politisch darüber diskutiert, wi
Still ruht das Naturbad ... Nach dem Saisonende soll Bilanz gezogen werden. Dann wird wohl auch politisch darüber diskutiert, wie es mit dem "Sorgenkind" in Idar-Oberstein weitergeht.
Hosser

Sechs Tage offen seit Pfingsten, die restlichen Tage trotz Dauerhitze geschlossen: Das Naturbad Idar-Oberstein hat einen miserablen Saisonstart. Und das wirft Fragen auf, die sich auch Bürgermeister Friedrich Marx stellt. 

Lesezeit 6 Minuten
Jetzt wird die Luft dünn im Naturbad im Tiefensteiner Staden: Dauerhitze, Ferienstart … Und keine Freiluftabkühlung in Idar-Oberstein. Nur sechs Tage geöffnet war das Bad seit Pfingsten: Das Thema wird zum Teil sehr emotional in den digitalen Netzwerken diskutiert.

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