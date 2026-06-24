Sechs Tage offen seit Pfingsten, die restlichen Tage trotz Dauerhitze geschlossen: Das Naturbad Idar-Oberstein hat einen miserablen Saisonstart. Und das wirft Fragen auf, die sich auch Bürgermeister Friedrich Marx stellt.
Lesezeit 6 Minuten
Jetzt wird die Luft dünn im Naturbad im Tiefensteiner Staden: Dauerhitze, Ferienstart … Und keine Freiluftabkühlung in Idar-Oberstein. Nur sechs Tage geöffnet war das Bad seit Pfingsten: Das Thema wird zum Teil sehr emotional in den digitalen Netzwerken diskutiert.