Neue Beprobungen stehen an Naturbad Idar-Oberstein: Mehr als 1000 Besucher kamen Vera Müller 29.06.2026, 12:34 Uhr

i Das Naturbad in Idar-Oberstein hat seit Freitag wieder geöffnet. Michael Greber

Das Naturbad im Idar-Obersteiner Staden hat seit Freitag nach längerer Schließung wieder geöffnet. Die Besucherzahlen übers Glut-Wochenende sind gut, aber nicht gigantisch. Und die nächste Beprobung steht an: Hoffentlich gibt es keine Beanstandung.

Das waren gute Nachrichten zum Ferienstart: Nachdem das Naturbad im Tiefensteiner Staden seit Pfingsten nur sechs Tage geöffnet und dann wegen überschrittener Werte im Wasser geschlossen war, wurde am Freitag wieder geöffnet. Das passte zur Gluthitze.







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