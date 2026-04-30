Besondere Wasserqualität
Naturbad Idar-Oberstein: Geht es am 15. Mai los?
Das Naturbad Staden ist bereit für die neue Badesaison.
Das Naturbad Staden ist bereit für die neue Badesaison.
Gisela Petry (Archiv). Gisela Petry

Das idyllisch im Stadtteil Tiefenstein, direkt vor den Toren des Nationalparks Hunsrück-Hochwald gelegene Naturbad Staden bietet mit verschiedenen Liegewiesen, Beachvolleyballfeld, Spielplatz und Sandstrand Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür. 

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. Wann öffnet das Idar-Obersteiner Naturbad? Dazu kann man aktuell noch keine abschließende Prognose geben, wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung erfuhr.Die Vorbereitungen der Stadtwerke laufen in der Regel so ab, dass das Bad grundsätzlich zum 15.

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