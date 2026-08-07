Zwischenbilanz der Badesaison 
Naturbad Idar-Oberstein: Bislang mehr als 7000 Besucher
Bislang läuft die Saison im Naturbad Staden - trotz einiger Schließtage - recht gut.
Bislang läuft die Saison im Naturbad Staden - trotz einiger Schließtage - recht gut.
Fotostudio Hosser. Hosser

Das Idar-Obersteiner Naturbad Staden hatte in diesem Jahr keinen guten Start. Doch seit der Wiederöffnung am 6. Juli läuft der Betrieb problemlos. Bislang kamen 30 Prozent mehr Gäste als im vergangenen Jahr – bei 42 Öffnungstagen.

Lesezeit 2 Minuten
Erst spielte das Wetter nicht mit, dann war die Bakterienbelastung im Wasser zu hoch: Der Saisonstart im Naturbad Staden – ohnehin ein großes Sorgenkind der Stadt – stand in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Es war ein Auf und Ab. Am letzten Juni-Wochenende – pünktlich zum Ferienbeginn – gab es vom Gesundheitsamt wieder grünes Licht: Mehr als 1000 Besucher strömten nach Tiefenstein.
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