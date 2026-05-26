Tierpark-Fest in Birkenfeld Natur, Tiere und Musik: Eine Kombination mit Potenzial Tobias Prietzel 26.05.2026, 11:00 Uhr

i Der Kiesplatz des Tierparks war mit Bühne, Eisenbahn, Ständen und Sitzmöglichkeiten der Hauptpunkt des Festes. Tobias Prietzel

Trotz über überschaubarer Besucherzahl ist der Neustart des Tierparkfestes gelungen. Für die großen und kleinen Gäste gab es viele Angebote.

Mit sommerlichen Temperaturen und einem musikalischen Programm ist das Tierpark-Fest am Pfingstwochenende in den Tierpark zurückgekehrt. Trotz des schönen Wetters blieb der Besucherandrang allerdings überschaubar. Die anwesenden Gäste nutzten dennoch die entspannte Atmosphäre rund um den kleinen Teich und die Tierpark-Gaststätte für einige gemütliche Stunden.







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