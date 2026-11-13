Die Nationalparkregion soll bald eine Gästekarte erhalten. Doch bis die entsprechende Machbarkeitsstudie Ende 2027 vorliegt, könnte es noch dauern. Daher fürchten manche Bürgermeister, das könnte zu einem Alleingang führen.
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Das Jahr 2026 stand aus Sicht des Nationalparkamts ganz im Zeichen von Jubiläen: Zehn Jahre Großschutzgebiet im Hunsrück-Hochwald, 60 Jahre Wildfreigehege Wildenburg. Klar, dass Amtsleiter Harald Egidi da bei der kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus am Erbeskopf einen Blick zurückwarf auf das bisher Erreichte und die zurückliegenden Feierlichkeiten.