Machbarkeitsstudie beauftragt
Nationalparkversammlung: Gästekarte soll kommen
Eine Gästekarte soll Besuchern der Nationalpark-Region den Urlaub schmackhaft machen.
Eine Gästekarte soll Besuchern der Nationalpark-Region den Urlaub schmackhaft machen.
Stefan Conradt

Die Nationalparkregion soll bald eine Gästekarte erhalten. Doch bis die entsprechende Machbarkeitsstudie Ende 2027 vorliegt, könnte es noch dauern. Daher fürchten manche Bürgermeister, das könnte zu einem Alleingang führen.

Lesezeit 3 Minuten
Das Jahr 2026 stand aus Sicht des Nationalparkamts ganz im Zeichen von Jubiläen: Zehn Jahre Großschutzgebiet im Hunsrück-Hochwald, 60 Jahre Wildfreigehege Wildenburg. Klar, dass Amtsleiter Harald Egidi da bei der kommunalen Nationalparkversammlung im Hunsrückhaus am Erbeskopf einen Blick zurückwarf auf das bisher Erreichte und die zurückliegenden Feierlichkeiten.
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