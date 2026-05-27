Kreisbauausschuss Birkenfeld
Nationalparklandkreis treibt Bauprojekte voran
Das Maler-Zang-Haus erhält neue Fenster.
Das Maler-Zang-Haus erhält neue Fenster.
Axel Munsteiner/Kreisverwaltung

Derzeit werden zahlreiche öffentliche Gebäude im Bestand der Kreisverwaltung Birkenfeld saniert oder - wie im Fall der Realschule plkus in Birknfeld - neu gebaut. Im Kreisbauausschuss gab es einen aktuellen Überblick.

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Mit Auftragsvergaben in einem Gesamtvolumen von rund 680.000 Euro hat der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) des Nationalparklandkreises Birkenfeld in seiner jüngsten Sitzung weitere Investitionen in kreiseigene Schulen, Sportstätten und ein Verwaltungsgebäude auf den Weg gebracht.

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