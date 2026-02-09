Land investiert 5 Millionen Nationalpark hat an der Wildenburg viel vor Stefan Conradt 09.02.2026, 11:00 Uhr

i Am Rande des Wildfreigeheges Wildenburg lagert bereits das Baumaterial, mit dem das Eingangsgebäude, die neuen Personalräume und die Futterküche umgebaut werden sollen. Reiner Drumm

Im und rund um das Wildfreigehege Wildenburg wurde in den vergangenen Jahren bereits vieles erneuert und umgebaut. Doch die Arbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen. Das Nationalparkamt hat viel vor. Und im Spätsommer steht ein Jubiläum ins Haus.

Die Arbeiten am neuen Nationalparkamt am ehemaligen Nato-Bunker Erwin bei Börfink sind noch immer nicht beendet. Wenn das Wetter es zulässt, kommt in den nächsten Wochen die Holzverblendung auf die Außenhülle des Gebäudes. Die Arbeit drinnen, in den neuen Büros, geht aber natürlich weiter.







