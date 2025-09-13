Haltestellen gibt es dann außer am Erbeskopf auch in Idar-Oberstein.

i Der Nationalpark-Erlebnisbus geht am Samstag, 18. Oktober, wieder auf Tour. Timo Volz

Der Nationalpark-Erlebnisbus geht wieder auf Tour. Gemeinsam mit dem Nationalparkführer Michael Brozska geht es am Samstag, 18. Oktober, zu den schönsten Plätzen der Region. Nach dem Start um 10 Uhr am Hunsrückhaus am Erbeskopf erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreicher Tag mit vielen Erlebnissen, kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region und natürlich jede Menge Aktuelles aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Das Tagesticket für den Nationalpark-Erlebnisbus kostet 39 Euro. Die Anreise zum Erbeskopf ist mit den neu etablierten NLP-Buslinien 800 aus Richtung Trier und Idar-Oberstein oder auch mit der Linie 890 aus Richtung Rhaunen und Neubrücke möglich. Der Nationalparkbus hält außer am Erbeskopf an folgenden Haltestellen: Bahnhof Oberstein 9.15 Uhr, Börse Idar 9.25 Uhr und Tiefenstein (Kreuzung Hettenrodt) 9.30 Uhr - bei Buchung bitte die gewünschte Haltestelle an.

Anmeldung unter Tel. 06782/9834570 oder unter www.birkenfelder-land.de/nationalparkbus