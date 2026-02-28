Bürgermeisterwahl am 22. März
Nationalpark: Eher Juwel oder Trümmerhaufen?
Die Wildenburg ist eine der sichtbaren Landmarken des Nationalparks und ein offizielles Eingangstor zum Schutzgebiet. Allerdings ist der Turm derzeit wegen Bauschäden für Besucher gesperrt...
Reiner Drumm

Wir wollten von den sieben Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 22. März wissen: „Wie stehen Sie zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald? Läuft da aus Ihrer Sicht alles rund?“ Das sind die Antworten.

Stephan Dreher (CDU): „Meiner Meinung nach ist die Bilanz des Nationalparks ernüchternd. Der Park ist ökologisch ein Juwel, aber infrastrukturell ein Trümmerhaufen. Während die Natur ihren Job macht, ist das politische Management ein Offenbarungseid.

