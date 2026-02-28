Bürgermeisterwahl am 22. März: Nationalpark: Eher Juwel oder Trümmerhaufen?
Wir wollten von den sieben Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 22. März wissen: „Wie stehen Sie zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald? Läuft da aus Ihrer Sicht alles rund?“ Das sind die Antworten.
Stephan Dreher (CDU): „Meiner Meinung nach ist die Bilanz des Nationalparks ernüchternd. Der Park ist ökologisch ein Juwel, aber infrastrukturell ein Trümmerhaufen. Während die Natur ihren Job macht, ist das politische Management ein Offenbarungseid.