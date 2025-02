Karneval in der VG Birkenfeld Narrhalla Buhlenberg stellt Prinzenpaare vor 18.02.2025, 17:00 Uhr

i In Buhlenberg stehen in dieser Session das Prinzenpaar Léon I. und Mariele I. dem närrischen Hofstaat der Karnevalsgesellschaft Narhalla Buhlenberg (KGNB) vor. Gerhard Ding

Karneval ohne Tollitäten, die großen wie die kleinen, ist nicht vorstellbar. So präsentiert die Buhlenberger Karnevalsgesellschaft auch in diesem Jahr stolz Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar.

Adel verpflichtet – bei der närrischen Herrschaft meist zu einer ganzen Menge an Lustbarkeiten. So auch in Buhlenberg, wo in dieser Session das Prinzenpaar Léon I. und Mariele I. dem närrischen Hofstaat der Karnevalsgesellschaft Narrhalla Buhlenberg (KGNB) vorsteht.

