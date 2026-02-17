Ruschberg feierte sich selbst – und das mit Recht! Beim FC Ruschberg wurde gelacht, getanzt und gefeiert, was das Zeug hält. Vor ausverkauftem Haus zeigten Nachwuchs und Altgediente, wie man eine Prunksitzung unvergesslich macht.
Bei der Prunksitzung des FC Ruschberg waren die Narren außer Rand und Band. Vor toller Kulisse – das Bürgerhaus war ausverkauft – liefen die Akteure zur Hochform auf. Ebenfalls spitze waren die Tanzdarbietungen.Einen drollig-süßen Auftritt legte die Minigarde hin.