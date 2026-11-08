Bauarbeiten um Idar-Oberstein Naheüberbauung: Zwei Knotenpunkte noch zu sanieren Peter Bleyer 08.11.2026, 08:00 Uhr

i Frei Fahrt auf der Naheüberbauung: Seit Ende Oktober ist die Baustelle verschwunden. Die letzten beiden Knotenpunkte Stadthalle und Schönlautenbach werden erst ab 2028 saniert. HOSSER

Die Sperrung in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein bedeutet aktuell für viele Autofahrer weitere Wege. Derweil rollt der Verkehr auf der Naheüberbauung seit Kurzem wieder. Der LBM erklärt, wo die nächsten Baustellen zu erwarten sind.

Aktuell müssen Autofahrer, die in Idar-Oberstein unterwegs sind, wieder mit Einschränkungen leben: Seit Montag ist die Mainzer Straße zwischen der Pappelstraße und der Hausnummer 136 gesperrt. Die Deckschicht der Fahrbahn und die Gehwege werden saniert.







Artikel teilen

Artikel teilen