Die Sperrung in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein bedeutet aktuell für viele Autofahrer weitere Wege. Derweil rollt der Verkehr auf der Naheüberbauung seit Kurzem wieder. Der LBM erklärt, wo die nächsten Baustellen zu erwarten sind.
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Aktuell müssen Autofahrer, die in Idar-Oberstein unterwegs sind, wieder mit Einschränkungen leben: Seit Montag ist die Mainzer Straße zwischen der Pappelstraße und der Hausnummer 136 gesperrt. Die Deckschicht der Fahrbahn und die Gehwege werden saniert.