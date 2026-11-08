Bauarbeiten um Idar-Oberstein
Naheüberbauung: Zwei Knotenpunkte noch zu sanieren
Frei Fahrt auf der Naheüberbauung: Seit Ende Oktober ist die Baustelle verschwunden. Die letzten beiden Knotenpunkte Stadthalle
Frei Fahrt auf der Naheüberbauung: Seit Ende Oktober ist die Baustelle verschwunden. Die letzten beiden Knotenpunkte Stadthalle und Schönlautenbach werden erst ab 2028 saniert.
HOSSER

Die Sperrung in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein bedeutet aktuell für viele Autofahrer weitere Wege. Derweil rollt der Verkehr auf der Naheüberbauung seit Kurzem wieder. Der LBM erklärt, wo die nächsten Baustellen zu erwarten sind.

Lesezeit 2 Minuten
Aktuell müssen Autofahrer, die in Idar-Oberstein unterwegs sind, wieder mit Einschränkungen leben: Seit Montag ist die Mainzer Straße zwischen der Pappelstraße und der Hausnummer 136 gesperrt. Die Deckschicht der Fahrbahn und die Gehwege werden saniert.
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