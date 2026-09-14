Umdenken noch einmal nötig Naheüberbauung in Idar-Oberstein: Ende Oktober fertig? Vera Müller 14.09.2026, 06:55 Uhr

i Staus auf der Naheüberbauung: Daran haben sich die Idar-Obersteinger gewöhnt. Doch es besteht Hoffnung. Christian Schulz. Hosser

Noch einmal muss neu gedacht werden: Die Verkehrsführung auf der Dauerbaustelle Naheüberbauung in Idar-Oberstein ändert sich am 20. September – vermutlich zum letzten Mal, wenn das Wetter mitspielt.

Eigentlich wäre das ein Grund für ein Stadtfest. Ende Oktober soll die Baustelle Naheüberbauung endlich Geschichte sein. Sofern das Wetter mitspielt und es halbwegs trocken bleibt. Das dürfte bei vielen Idar-Obersteinern und Pendlern für große Erleichterung sorgen: Die Baustelle mit ständig wechselnden Verkehrsführungen kostet Zeit und Nerven – und wuchs sich phasenweise zur Gehirnakrobatik aus.







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