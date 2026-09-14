Noch einmal muss neu gedacht werden: Die Verkehrsführung auf der Dauerbaustelle Naheüberbauung in Idar-Oberstein ändert sich am 20. September – vermutlich zum letzten Mal, wenn das Wetter mitspielt.
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Eigentlich wäre das ein Grund für ein Stadtfest. Ende Oktober soll die Baustelle Naheüberbauung endlich Geschichte sein. Sofern das Wetter mitspielt und es halbwegs trocken bleibt. Das dürfte bei vielen Idar-Obersteinern und Pendlern für große Erleichterung sorgen: Die Baustelle mit ständig wechselnden Verkehrsführungen kostet Zeit und Nerven – und wuchs sich phasenweise zur Gehirnakrobatik aus.