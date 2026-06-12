Maßnahmenende im Oktober?
Naheüberbauung Idar-Oberstein: Neue Regeln ab 16. Juni 
Die Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein gehen voran. Nun steht der nächste Bauabschnitt an.
Die Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein gehen voran. Nun steht der nächste Bauabschnitt an.
Hosser. HOSSER

Licht am Ende des Tunnels: Bis Oktober sollen die Arbeiten an der Naheüberbauung in Oberstein abgeschlossen sein. Nun steht erst einmal der nächste Bauabschnitt an. 

Lesezeit 1 Minute
Die Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein im Bauabschnitt zwischen Verkehrsknoten B422 bis zum Stadtende in Fahrtrichtung Birkenfeld sind planmäßig verlaufen, teilt der LBM Bad Kreuznach mit.Für den nächsten Bauabschnitt wird die Fahrtrichtung Birkenfeld zwischen Otto-Decker-Knoten bis Verkehrsknoten B422 gesperrt.

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