Maßnahmenende im Oktober? Naheüberbauung Idar-Oberstein: Neue Regeln ab 16. Juni Vera Müller 12.06.2026, 15:39 Uhr

i Die Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein gehen voran. Nun steht der nächste Bauabschnitt an. Hosser. HOSSER

Licht am Ende des Tunnels: Bis Oktober sollen die Arbeiten an der Naheüberbauung in Oberstein abgeschlossen sein. Nun steht erst einmal der nächste Bauabschnitt an.

Die Sanierungsarbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein im Bauabschnitt zwischen Verkehrsknoten B422 bis zum Stadtende in Fahrtrichtung Birkenfeld sind planmäßig verlaufen, teilt der LBM Bad Kreuznach mit.Für den nächsten Bauabschnitt wird die Fahrtrichtung Birkenfeld zwischen Otto-Decker-Knoten bis Verkehrsknoten B422 gesperrt.







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