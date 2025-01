Warten auf besseres Wetter Naheüberbauung: Firma steht in den Startlöchern 31.01.2025, 06:00 Uhr

i Die Asphaltierarbeiten in dem Bereich zwischen Verkehrsknoten Otto-Decker und Verkehrsknoten Stadttheater/Festhalle waren im Hrbst noch erfolgt. In Kürze gehen die Arbeiten weiter. Hosser

Frost und Schnee können die Bauarbeiter auf der Naheüberbauung nicht gebrauchen. Aber jetzt gibt es Anlass zur Hoffnung, dass es in Kürze weitergeht,

Die Arbeiten an der Naheüberbauung in Idar-Oberstein in dem Bereich zwischen Verkehrsknoten Otto-Decker und Verkehrsknoten Stadttheater/Festhalle gehen in Kürze weiter. Wann genau, kann der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach derzeit nicht sagen.

