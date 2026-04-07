B41 Idar-Oberstein gesperrt
Naheüberbauung: Die Umleitung ist eingerichtet
Die B41 in Höhe des Modeparks Röther ist seit Dienstagmorgen halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Birkenfeld/Baumholder
Die B41 in Höhe des Modeparks Röther ist seit Dienstagmorgen halbseitig gesperrt. Der Verkehr in Richtung Birkenfeld/Baumholder wird über die Emil-Kirschmann-Brücke und den Klotzberg umgeleitet.
Stefan Conradt

Die Bauarbeiten an der Oberflächensanierung der B41 in Idar-Oberstein sind angelaufen und führten gleich schon zu Staus. Die Behinderungen sollen bis zum Herbst bestehen bleiben.

Lesezeit 1 Minute
Wie angekündigt hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit der Einrichtung der Baustelle auf der B41 begonnen, mit der in den kommenden Monaten die Fahrbahn- und Übergängesanierung der B41 in Höhe der Abfahrt B422 in Richtung Idar angegangen wird. Die Fahrtrichtung Idar/Tiefenstein/Erbeskopf bleibt dabei frei, in Richtung Birkenfeld/Baumholder führt eine Umleitung über die Emil-Kirschmann-Brücke und den Klotzberg.

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