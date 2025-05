Die 50. Auflage des Frauenberger Burgfestes wird an Christi Himmelfahrt am Naheufer gefeiert. Die Nahetalmusikanten haben zum Jubiläum ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Abends gibt es einen Shuttleservice für die Nachbarorte.

In diesem Jahr steht das traditionelle Burgfest unter einem ganz besonderen Stern: Zum 50. Mal organisieren die Nahetalmusikanten am Donnerstag, 29. Mai, zu Christi Himmelfahrt diese immer größer gewordene Veranstaltung. Der Name Burgfest entstammt dem ursprünglichen Veranstaltungsort, nämlich der Frauenburg. Dort fand das Fest am Fuß der Burgruine weit mehr als 40 Jahre statt.

Als die Besucherströme immer größer wurden, der Platz vor der Burg nicht mehr ausreichte und die Versorgung zur Burg hinauf immer beschwerlicher wurde, entschieden sich die Organisatoren, das Fest auf das Gelände des Angelsportvereins neben dem Sportplatz in Frauenberg zu verlegen.

i Unsere Aufnahme entstand 1992, als das Burgfest nach am Fuße der Frauenburg gefeiert wurde. Bei dem großen Ansturm, der seit der Verlegung ans Naheufer herrscht, wäre heutzutage die Bewirtung an der Frauenburg organisatorisch nicht mehr zu bewerkstelligen. Daher ist es folgerichtig, dass auch das 50. Burgfest am Naheufer gefeiert wird. Gerhard Müller

Im Vorjahr war der Platz am idyllischen Naheufer bereits zum zehnten Mal Austragungsort des Burgfestes. Das wird auch beim nun anstehenden 50. Burgfest nicht anders sein. Das Gelände von Angelsportverein und FC Lauretta bietet im Gesamtpaket eine ideale Plattform für eine sich immer größerer Beliebtheit erfreuende Veranstaltung.

Seit einem halben Jahrhundert ist das Burgfest ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region. Die Besucher können sich auch beim Jubiläumsfest auf ein abwechslungsreiches, musikalisches und geselliges Erlebnis freuen. Den musikalischen Auftakt gestalten die Nahetalmusikanten als Veranstalter selbst mit einem Auftritt von 13 bis 15 Uhr. Egal ob mit Egerländer Musik oder moderner Blasmusik, an Himmelfahrt werden die Musiker den richtigen Ton finden und für ausgelassene Stimmung sorgen. Im Anschluss an den Auftritt der Nahetalmusikanten übernimmt DJ Heiko.

Tanzen und Feiern bis in die Abendstunden

Im großen Beduinenzelt, das auch in diesem Jahr wieder für ganz besondere Festatmosphäre sorgen soll, darf bis in die Abendstunden getanzt und gefeiert werden. So ist für größtmögliche Vielfalt gesorgt, und es wird garantiert, dass alle Altersklassen musikalisch auf ihre Kosten kommen.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Neben herzhaften Grillspezialitäten und gut gekühlten Getränken wird am Nachmittag ein reichhaltiges Küchenbüfett angeboten. Eine große Auswahl an Naheweinen rundet das kulinarische Angebot ab.

Shuttleservice für die Heimfahrt

Für die auswärtigen Gäste aus den umliegenden Ortschaften wird auch in diesem Jahr ein Shuttlebus als besonderer Service angeboten. Allerdings mit einer wesentlichen Änderung: Da das Angebot eines Fahrservices, mit dem am frühen Vormittag nach Frauenburg zu fahren, nicht gut angenommen wurde, entfällt in diesem Jahr dieser Abholservice.

Dafür steht zwischen 17 und 19 Uhr der Shuttlebus-Service zur Abreise in die umliegenden Ortschaften bereit. Die Nahetalmusikanten freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen unvergesslichen Festtag voller Musik, Geselligkeit und gelebter Tradition.