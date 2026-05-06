Als „besonders herausfordernd“ empfindet Vlexx die kurzfristige Ankündigung der DB InfraGo, dass Bauarbeiten auf der Nahestrecke nicht fristgerecht beendet werden konnten - das erschwert dem Mainzer Eisenbahnverkehrsunternehmen die Planung erheblich.
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Aufgrund von Arbeiten der DB InfraGo kommt es schon seit dem 20. März zu Einschränkungen zwischen Kirn und Idar-Oberstein beziehungsweise Neubrücke bei einzelnen Verbindungen auf den Vlexx-Linien RE3, RB33 und RB34. Nun erklärt das Mainzer Eisenbahnverkehrsunternehmen, dass die Totalsperrung zwischen Kirn und Kronweiler nicht fristgerecht beendet werden konnte, sondern verlängert werden musste.