Vlexx informiert Fahrgäste Nahestrecke: Nächtliche Sperrungen bleiben bestehen 06.05.2026, 16:09 Uhr

i Mitarbeiter beim Austausch der Weichen in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Oberstein Christian Schulz. Hosser

Als „besonders herausfordernd“ empfindet Vlexx die kurzfristige Ankündigung der DB InfraGo, dass Bauarbeiten auf der Nahestrecke nicht fristgerecht beendet werden konnten - das erschwert dem Mainzer Eisenbahnverkehrsunternehmen die Planung erheblich.

Aufgrund von Arbeiten der DB InfraGo kommt es schon seit dem 20. März zu Einschränkungen zwischen Kirn und Idar-Oberstein beziehungsweise Neubrücke bei einzelnen Verbindungen auf den Vlexx-Linien RE3, RB33 und RB34. Nun erklärt das Mainzer Eisenbahnverkehrsunternehmen, dass die Totalsperrung zwischen Kirn und Kronweiler nicht fristgerecht beendet werden konnte, sondern verlängert werden musste.







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