Der Nahestausee bei Hoppstädten-Weiersbach war einmal. Weil er als Trinkwasserreservoir für die US-Streitkräfte nicht mehr benötigt wurde, wurden kürzlich große Teile der Anlage zurückgebaut. Die Nahe darf nun wieder frei fließen.
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Lange Jahre diente er als Reservoir und als Anlage zur Trinkwasseraufbereitung für die amerikanischen Streitkräfte in Baumholder. Jetzt gibt es den Stausee bei Hoppstädten-Weiersbach nicht mehr, vor Kurzem wurde die Staumauer größtenteils abgerissen, und Teile der Anlage wurden zurückgebaut.