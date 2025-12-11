Nahebrücke ist beschädigt

Der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach teilt mit, dass sich auf der Nahebrücke Fischbach/Weierbach im Zuge der L160 größere Schadstellen im Asphalt befinden, die in schnell beseitigt werden müssen, da bereits loses Material herauszubrechen droht. „Diese Sanierungsarbeiten sind dringend erforderlich und unerlässlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, heißt es seitens des LBM.„Hierzu ist es erforderlich, die L 160 im Bereich der Nahebrücke vom 15. bis 18. Dezember halbseitig zu sperren. Der Verkehr wird in dieser Zeit mittels Lichtsignalanlage in beiden Richtungen aufrechterhalten.“ Autofahrer werden gebeten, sich an die Verkehrssituation anzupassen und im Baustellenbereich vorsichtig zu fahren. red