Was sagt OB Frank Frühauf?
Nahe-Sommerfest statt Spießbratenfest: Eine gute Idee? 
Das Spießbratenfest ist Geschichte. Daran lässt auch OB Frank Frühauf keinen Zweifel. Er begrüßt den Plan, ein Nahe-Sommerfest i
Das Spießbratenfest ist Geschichte. Daran lässt auch OB Frank Frühauf keinen Zweifel. Er begrüßt den Plan, ein Nahe-Sommerfest in privater Intitiative zu organisieren.
Hosser (Archiv). Hosser

Am Aus für das traditionsreiche Spießbratenfest in Idar-Oberstein lässt sich wohl nicht mehr rütteln. Ist das geplante Nahe-Sommerfest, das Dirk Rohde, Unternehmer und AfD-Stadtrat, organisiert eine gute Alternative? 

Lesezeit 5 Minuten
Neuer Name, neuer Ort, neue Organisation: Übers Wochenende vom 24. bis zum 29. Juni soll ein „Nahe-Sommerfest“ an der Messe Idar-Oberstein veranstaltet werden. Vereine haben zugesagt, kooperieren zu wollen. Organisator ist der Unternehmer und AfD-Stadtrat Dirk Rohde.

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Nahe-ZeitungFreizeit

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