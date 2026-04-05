Am Aus für das traditionsreiche Spießbratenfest in Idar-Oberstein lässt sich wohl nicht mehr rütteln. Ist das geplante Nahe-Sommerfest, das Dirk Rohde, Unternehmer und AfD-Stadtrat, organisiert eine gute Alternative?
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Neuer Name, neuer Ort, neue Organisation: Übers Wochenende vom 24. bis zum 29. Juni soll ein „Nahe-Sommerfest“ an der Messe Idar-Oberstein veranstaltet werden. Vereine haben zugesagt, kooperieren zu wollen. Organisator ist der Unternehmer und AfD-Stadtrat Dirk Rohde.