Dirk Rohde denkt schon an 2027 Nahe-Sommerfest in Idar-Oberstein: Premiere geglückt Vera Müller 30.06.2026, 10:34 Uhr

i Organisator und Ideengeber Dirk Rohde zieht Bilanz: "Das erste Nahe-Sommerfest war ein Erfolg." Michael Greber. Michael GreberMichael Greber

Kein Spießbratenfest, dafür das Nahe-Sommerfest an der Messe Idar-Oberstein: Vier Tage wurde bei meist extremer Hitze gefeiert. Organisator Dirk Rohde zieht Bilanz und blickt schon auf 2027.

Mit einem großen Feuerwerk, das begeistert angenommen wurde, endete die Premiere des viertägigen Nahe-Sommerfestes an der Messe Idar-Oberstein. Das WM-Aus der deutschen Mannschaft wurde nicht geschaut, zu spät angesichts der Feier-Auflagen – und es hätte die gute Stimmung wohl ohnehin nur getrübt.







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