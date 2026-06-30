Kein Spießbratenfest, dafür das Nahe-Sommerfest an der Messe Idar-Oberstein: Vier Tage wurde bei meist extremer Hitze gefeiert. Organisator Dirk Rohde zieht Bilanz und blickt schon auf 2027.
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Mit einem großen Feuerwerk, das begeistert angenommen wurde, endete die Premiere des viertägigen Nahe-Sommerfestes an der Messe Idar-Oberstein. Das WM-Aus der deutschen Mannschaft wurde nicht geschaut, zu spät angesichts der Feier-Auflagen – und es hätte die gute Stimmung wohl ohnehin nur getrübt.