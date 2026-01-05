Idarer Karnevalgesellschaft Närrische Kampagne ist kurz, aber knackig Vera Müller 05.01.2026, 10:54 Uhr

i IKG-Vorsietzender Daniel E. Marx freut sich auf die Kampagne und verspricht viele närrische Glücksmomente. Hosser. HOSSER

2024 stand ganz im Zeichen des 77-jährigen Bestehens der Idarer Karnevalgesellschaft. Auch die neue närrische Session enthält viele Höhepunkte. Die Vorfreude ist groß.

Der Terminkalender der Idarer Karnevalgesellschaft (IKG) ist wieder rappelvoll: „Wir hoffen, erneut für jeden Geschmack etwas anbieten zu können. Ein großes Problem im Jahr 2026, aber insbesondere auch im Jahr 2027, ist die extrem kurze Kampagne. Die wenigen Wochen bis Aschermittwoch lassen leider kaum Experimente zu.







