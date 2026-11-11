Das sind unsere guten Seelen Nadja Simon verbindet Line-Dance mit Emotionen Niels Heudtlaß 11.11.2026, 14:44 Uhr

i Seit Anfang 2025 leitet Nadja Simon die Dancing Boots aus Buhlenberg an. Niels Heudtlaß

2025 gründet Nadja die Dancing Boots in Buhlenberg – seitdem ist die Line-Dance-Gruppe überall unterwegs, wo es nach Country klingt. Die 32-Jährige verbindet Persönliches mit dem Line-Dance. Für sie ist er auch Erinnerung an ihre verstorbene Mutter.

„Tanzen ist für mich Therapie“, sagt Nadja Simon, die seit Anfang 2025 ehrenamtlich die Line-Dance-Gruppe des Kulturvereins Buhlenberg führt und diese auch gegründet hat. Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, meist in einer Gruppe, deren Tänzer in Linien voreinander tanzen – die Buhlenberger Gruppe, die Nadja anleitet, zählt etwa 30 aktive Mitglieder.







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