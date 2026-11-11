Das sind unsere guten Seelen
Nadja Simon verbindet Line-Dance mit Emotionen
Seit Anfang 2025 leitet Nadja Simon die Dancing Boots aus Buhlenberg an.
Seit Anfang 2025 leitet Nadja Simon die Dancing Boots aus Buhlenberg an.
Niels Heudtlaß

2025 gründet Nadja die Dancing Boots in Buhlenberg – seitdem ist die Line-Dance-Gruppe überall unterwegs, wo es nach Country klingt. Die 32-Jährige verbindet Persönliches mit dem Line-Dance. Für sie ist er auch Erinnerung an ihre verstorbene Mutter. 

Lesezeit 3 Minuten
„Tanzen ist für mich Therapie“, sagt Nadja Simon, die seit Anfang 2025 ehrenamtlich die Line-Dance-Gruppe des Kulturvereins Buhlenberg führt und diese auch gegründet hat. Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, meist in einer Gruppe, deren Tänzer in Linien voreinander tanzen – die Buhlenberger Gruppe, die Nadja anleitet, zählt etwa 30 aktive Mitglieder.
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