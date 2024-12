Fastnachthighlight steigt Nachtumzug rollt wieder durch Rhaunen Kurt Knaudt 19.12.2024, 06:00 Uhr

i Der Nachtumzug zieht die ganze VG nach Rhaunen (hier die Stipser Tanzgruppe "The Flying Circus"). Auch in der anstehenden Fastnachtskampagne wird es in Rhaunen wieder einen Nachtumzug geben. Günter Weinsheimer. Günter Weinsheimer

Er kommt, aber ohne ein „Weiter so“ und die Genehmigung gab es nur „mit Bauchschmerzen“: Für Rhaunen ist der Nachtumzug ein echtes Highlight. In diesem Jahr gibt es eine Routenänderung, und gefeiert werden darf diesmal länger.

Auch in der anstehenden Fastnachtskampagne wird es in Rhaunen wieder einen Nachtumzug geben. Er soll am Freitag, 28. Februar, durch den Ort rollen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Gemeindehaus einstimmig. Ortsbürgermeister Yannick Bares bezeichnete die Veranstaltung, die auch Besucher aus den umliegenden Dörfern anziehe, als Alleinstellungsmerkmal.

