Ganz besondere Veranstaltung Nachtumzug in Rhaunen steigt am 13. Februar Günter Weinsheimer 06.01.2026, 11:00 Uhr

i Am Freitag, 13. Februar heißt es wieder: Auf zum Nachtumzug nach Rhaunen ! Günter Weinsheimer

Rhaunen taucht in die fünfte Jahreszeit ein: Wenn am 13. Februar der Nachtumzug durch die Straßen zieht, wird der Ort in ein funkelndes Lichtermeer getaucht. Doch schon ab dem 24. Januar geht es los – mit einer Kappensitzung, die Vorfreude weckt.

In Rhaunen sind die Weichen für die fünfte Jahreszeit gestellt. Der närrische Fahrplan beginnt am Samstag, 24. Januar, mit der Rhauner Kappensitzung, die um 19.11 Uhr im Vereinsheim in Rhaunen beginnt. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Vorträge, Gesang und Tänze stehen auf dem Programm, bei der anschließenden Party steht DJ Andi im Mittelpunkt.







