Nachtrag für Betonausbau an der Westrichhalle: Baumholderer Stadtrat befasst sich mit kurzfristigen Änderungen

Baumholder. Im Zuge des Neubaus der Westrichhalle haben sich kleinere Veränderungen für den Innenausbau ergeben. Bauamtsleiter Christoph Donie erläuterte dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung, dass sowohl die Bodenplatte an den Einlasshülsen für Reckstangen, Volleyballpfosten sowie Tennisanlage verstärkt werden muss. Außerdem wird am Treppenaufgang und zu der Empore und den Betonlagern der Empore mit Ortbeton statt ursprünglich vorgesehenen Fertigelementen geplant.