Nachhaltiges Forsthaus als lebendiger Ort der Begegnung

i Mario Horbach (von rechts) überreicht den aus Kirschholz gefertigten Schlüssel als Symbol der Übergabe an die Bima-Vertreterinnen Kornelia Janke-Witembrock, Andrea Diekel und Forstdirektor Jürgen Köhler. Sascha Saueressig

In nur elf Monaten Bauzeit ist die neue Zentrale des Bundesforstbetriebs Rhein-Mosel in Baumholder entstanden. 45 Mitarbeiter finden in dem großzügigen Neubau im Niedrigenergiestandard Platz. Einzig der Straßenname stört noch etwas.

Seit Juli sind die Mitarbeiter des Bundesforstbetriebs Rhein-Mosel nach und nach in ihren neu gebauten Dienstsitz in der Straße „Im Gewerbegebiet“ in Baumholder eingezogen. Nun wurde die offizielle Übergabe des Gebäudes an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) als langfristiges Mietobjekt offiziell gefeiert.

