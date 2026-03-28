Edelsteinmajestät gesucht
Nachfolger von Vivian Heidrich kann auch ein Mann sein
Vivian Heidrich war zwei Jahre lang Deutsche Edelsteinkönigin. Nun wird eine Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht.
Vivian Heidrich war zwei Jahre lang Deutsche Edelsteinkönigin. Nun wird eine Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht.
Leonhard Stibitz

Die zwei Jahre waren wieder schnell vorbei: Ausdrücklich keine neue „Königin“ sucht der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße, sondern geschlechterneutral eine „Edelsteinmajestät“.

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Auf unzähligen Veranstaltungen war und ist sie ein gern gesehener Gast. Mit fundierten Redebeiträgen eröffnete sie Messen und Veranstaltungen und bereicherte mit ihrem stets wundervollen Auftreten Galas und Ausstellungen und verlieh ihnen einen majestätischen Glanz.

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