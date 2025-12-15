Existenz liegt in Trümmern Nachbarschaftshilfe nach Brand in Kronweiler ist groß Niels Heudtlaß 15.12.2025, 12:43 Uhr

i Nach einem Brand in Kronweiler ist ein Einfamilienhaus unbewohnbar - ein Ehepaar steht vor den Trümmern ihrer Existenz. Hosser

Ein Wohnhaus in Kronweiler nach einem Brand am Samstagabend nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner stehen vor dem Nichts. Die Brandursache ist noch unklar. Doch Nachbarn und Gemeinde organisieren Sachspenden, Unterkunft und ein Konto für Geldgeschenke.

Nach einem schweren Brand in Kronweiler am Samstagabend ist das betroffene Wohnhaus unbewohnbar. Im Verlauf der Löscharbeiten war das Dach des Gebäudes eingestürzt. Durch den Einsturz wurde zudem eine Stromleitung mitgerissen, was einen Stromausfall in weiten Teilen von Kronweiler zur Folge hatte, wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Birkenfeld am Sonntag mitteilte.







