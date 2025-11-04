Nachbarn dürsten nach Wasser aus der Region

Der Wasserzweckverband Birkenfeld will in absehbarer Zeit die Verbandsgemeinden Kirchberg und Kirner Land beliefern. Die eigene Versorgungssicherheit hat aber weiter Priorität, unterstrich der neue Verbandsvorsteher Bernd Alsfasser.
Einstimmig bekräftigte der Werksausschuss des Wasserzweckverbandes im Kreis Birkenfeld in seiner jüngsten Sitzung die feste Absicht, in absehbarer Zeit Wasser an die Verbandsgemeinden Kirchberg und Kirner Land zu liefern. Das geschieht nicht uneigennützig: „Durch den Verkauf können wir Gewinne erzielen“, betonte Verbandsvorsteher Bernd Alsfasser, der turnusmäßig Uwe Weber abgelöst hat, bei seiner Premiere als Sitzungsleiter.