Rätsel um leeres Auto Nach Unfall auf L167: Mutmaßlicher Fahrer gefunden Peter Bleyer 18.11.2026, 06:00 Uhr

i Der mutmaßliche Fahrer dieses total beschädigten Autos wurde mittlerweile gefunden. Christian Schulz. Hosser

Ein total beschädigtes Auto – doch von den Insassen fehlt jede Spur. Dieser Fall stellte die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen vor ein Rätsel. Mittlerweile konnte die Polizei Licht ins Dunkel bringen.

Nach dem Unfall, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der L167 zwischen Achtelsbach und Eisen ereignete und für Verwirrung sorgte, hat die Polizei den mutmaßlichen Fahrer des Wagens ausfindig machen können: Dabei handelt es sich um einen 22-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld, wie das Polizeipräsidium Trier auf Anfrage mitteilte.







Artikel teilen

Artikel teilen