Feuer in Wohnhaus Nach tödlichem Brand in Birkenfeld: Ermittlungen laufen Peter Bleyer 10.08.2026, 14:20 Uhr

i In voller Schutzausrüstung hatten die Feuerwehrleute nicht nur mit den Flammen, sondern auch mit den hohen Außentemperaturen zu kämpfen. HOSSER. Hosser

Ein Mensch ist am Sonntag bei einem Brand in Birkenfeld ums Leben gekommen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Derweil steigt die Belastung für die Feuerwehrleute zunehmend durch die Hitze und die wachsende Zahl der Einsätze.

Nach dem tragischen Gebäudebrand in Birkenfeld, der am Sonntag einen Menschen das Leben kostete, laufen die Ermittlungen. Zur Brandursache gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier auf Anfrage unserer Zeitung erklärt.







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