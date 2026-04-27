Ein lauter Knall, eine Garage in Vollbrand und Flammen, die auf ein Wohnhaus überzugreifen drohen. Doch die Feuerwehr handelte in Berglangenbach schnell und koordiniert.
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Am Montagnachmittag ist es in Berglangenbach zu einem Garagenbrand gekommen, der einen größeren Einsatz der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Baumholder und Birkenfeld auslöste. Um 14.26 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Flurstraße alarmiert. Nach ersten Angaben wurde das Garagentor des betroffenen Anwesens durch eine Druckwelle aus den Angeln gehoben.