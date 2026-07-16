Friedhof in Fischbach
Nach Kritik hat sich Erscheinungsbild verbessert
Lediglich die Waschbetonplatten, die teilweise etwas uneben liegen und das Unkraut immer wieder durch die Fugen wächst sind für
Lediglich die Waschbetonplatten, die teilweise etwas uneben liegen und das Unkraut immer wieder durch die Fugen wächst sind für einige Angehörige noch ein kleiner Kritikpunkt.
Christian Schulz. Hosser

Blühende Wiesen für Bienen und andere Insekten sind gemeinhin ein willkommener Anblick. Doch auf dem Friedhof passt das nach Ansicht vieler Friedhofsbesucher nicht. Die Ortsgemeinde Fischbach hat reagiert.

Lesezeit 1 Minute
Nach teils heftigen Diskussionen auf Facebook hat sich die Situation auf dem Friedhof in Fischbach deutlich verbessert. Vor einiger Zeit sorgte der ungemähte Zustand der Grünflächen für Kritik. Während die blühenden Wiesen für Bienen und andere Insekten durchaus von Vorteil gewesen sein dürften, störten sich viele Angehörige am ungepflegten Erscheinungsbild.
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