250 Jahre US-Unabhängigkeit Nach Kriegsende: Hessen und Pfälzer zurück in Alte Welt Erik Zimmermann 07.07.2026, 10:00 Uhr

i Das 1791 entstandene Gemälde von Jean-Francois Hue stellt den Kriegshafen von Brest in der Bretagne dar. Die französische Marinebasis besitzt eine reiche Geschichte, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Hier legte am 17. Juni 1783 das aus Amerika zurückgekehrte zweibrückische Regiment Royal Deux-Ponts an. Wikipedia Commons

Vor 250 Jahren erkämpften die USA die Unabhängigkeit von den Briten - auf beiden Seiten waren Soldaten der Region dabei. 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Die Soldaten kehrten erst Jahre später zurück, 1783 war offiziell Frieden.

Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) wurde durch das Eingreifen Frankreichs zu Gunsten der Rebellen entschieden. Der Sieg von Yorktown am 19. Oktober 1781, an dem das zweibrückische Regiment Royal Deux-Ponts maßgeblich beteiligt war, beendete die Hauptkampfhandlungen.







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