Vor 250 Jahren erkämpften die USA die Unabhängigkeit von den Briten - auf beiden Seiten waren Soldaten der Region dabei. 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Die Soldaten kehrten erst Jahre später zurück, 1783 war offiziell Frieden.
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Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) wurde durch das Eingreifen Frankreichs zu Gunsten der Rebellen entschieden. Der Sieg von Yorktown am 19. Oktober 1781, an dem das zweibrückische Regiment Royal Deux-Ponts maßgeblich beteiligt war, beendete die Hauptkampfhandlungen.