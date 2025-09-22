Mitarbeiter freigestellt Nach Insolvenz: Ferienpark Hambachtal muss schließen 22.09.2025, 14:08 Uhr

i Seit Ende August wird der Ferienpark Hambachtal in Insolvenz weitergeführt - doch die Probleme scheinen zu groß zu sein. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Zunächst sollte der Ferienpark während der Suche nach einem neuen Investor durch die Insolvenzverwalterin weitergeführt werden. Auch jetzt wird weiter nach einem Investor gesucht. Warum der Ferienpark in Oberhambach nun doch geschlossen wird.

. Der insolvente Ferienpark Hambachtal in Oberhambach wird nun doch zum 30. September geschlossen, die 86 Mitarbeiter werden freigestellt. Das teilt die Kanzlei Schiebe und Collegen, deren Rechtsanwältin Annemarie Dhonau den Betrieb zuerst als Insolvenzverwalterin übernommen hatte, mit.







