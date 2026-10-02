Nach dem Vollbrand eines Dachstuhls in Idar ist die Arbeit für die Wehrleute noch längst nicht erledigt. Dann geht es daran, die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. Reinigung, Prüfung und Vorbereitung des Materials stehen an.
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Wenn die Flammen gelöscht sind und die letzten Einsatzkräfte eines Großbrandes die Einsatzstelle verlassen haben, ist der Einsatz für die Feuerwehr längst noch nicht beendet. Nach dem Vollbrand eines Dachstuhls in der Idarer Hauptstraße begann noch in der Nacht die umfangreiche Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft.