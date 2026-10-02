Wehr reinigt Atemschutzgeräte Nach Idarer Großbrand geht die Arbeit erst richtig los Christian Schulz 02.10.2026, 18:00 Uhr

i Mit dem Vollbrand eines Dachstuhls in der Hauptstraße hatten die Wehrleute alle Hände voll zu tun – auch im Nachgang noch. Schlisßlich muss die Einsatzbereitschaft umgehend wiederhergestellt werden. Christian Schulz. Hosser

Nach dem Vollbrand eines Dachstuhls in Idar ist die Arbeit für die Wehrleute noch längst nicht erledigt. Dann geht es daran, die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. Reinigung, Prüfung und Vorbereitung des Materials stehen an.

Wenn die Flammen gelöscht sind und die letzten Einsatzkräfte eines Großbrandes die Einsatzstelle verlassen haben, ist der Einsatz für die Feuerwehr längst noch nicht beendet. Nach dem Vollbrand eines Dachstuhls in der Idarer Hauptstraße begann noch in der Nacht die umfangreiche Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft.







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