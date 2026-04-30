Idar-Obersteinerin im Landtag Nach der Wahl: Wie geht es für Caroline Pehlke weiter? Vera Müller 30.04.2026, 08:00 Uhr

i Freude am 22. März: Bei der gemeinsamen Wahlparty mit dem damaligen SPD-Bürgermeisterkandidaten für die VG Herrstein-Rhaunen Markus Schulz (der mittlerweile VG-Chef ist) überwog bei Caroline Pehlke sichtlich die Freude über den persönlichen Wahlerfolg. Reiner Drumm

Als ihr Wahlsieg feststand, war Caroline Pehlke überglücklich, auch Tränen flossen. Die Idar-Oberstein freut sich auf ihre Arbeit im Mainzer Landtag. Wie hat sie die vergangenen Wochen erlebt? Wie geht es für die Sozialdemokratin weiter?

Bei der Landtagswahl am 22. März hat sich im Wahlkreis 19 Birkenfeld die SPD-Kandidatin Caroline Pehlke mit 34,9 Prozent der Erststimmen durchgesetzt und das Direktmandat gewonnen. Die 42-jährige Idar-Obersteinerin lag nach der Auszählung aller 135 Wahlbezirke klar vor dem CDU-Bewerber Frederik Grüneberg, der 28,1 Prozent der Stimmen erreichte.







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