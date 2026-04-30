Als ihr Wahlsieg feststand, war Caroline Pehlke überglücklich, auch Tränen flossen. Die Idar-Oberstein freut sich auf ihre Arbeit im Mainzer Landtag. Wie hat sie die vergangenen Wochen erlebt? Wie geht es für die Sozialdemokratin weiter?
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Bei der Landtagswahl am 22. März hat sich im Wahlkreis 19 Birkenfeld die SPD-Kandidatin Caroline Pehlke mit 34,9 Prozent der Erststimmen durchgesetzt und das Direktmandat gewonnen. Die 42-jährige Idar-Obersteinerin lag nach der Auszählung aller 135 Wahlbezirke klar vor dem CDU-Bewerber Frederik Grüneberg, der 28,1 Prozent der Stimmen erreichte.