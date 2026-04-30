Idar-Obersteinerin im Landtag
Nach der Wahl: Wie geht es für Caroline Pehlke weiter?
Freude am 22. März: Bei der gemeinsamen Wahlparty mit dem damaligen SPD-Bürgermeisterkandidaten für die VG Herrstein-Rhaunen Mar
Freude am 22. März: Bei der gemeinsamen Wahlparty mit dem damaligen SPD-Bürgermeisterkandidaten für die VG Herrstein-Rhaunen Markus Schulz (der mittlerweile VG-Chef ist) überwog bei Caroline Pehlke sichtlich die Freude über den persönlichen Wahlerfolg.
Reiner Drumm

Als ihr Wahlsieg feststand, war Caroline Pehlke überglücklich, auch Tränen flossen. Die Idar-Oberstein freut sich auf ihre Arbeit im Mainzer Landtag. Wie hat sie die vergangenen Wochen erlebt? Wie geht es für die Sozialdemokratin weiter? 

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Landtagswahl am 22. März hat sich im Wahlkreis 19 Birkenfeld die SPD-Kandidatin Caroline Pehlke mit 34,9 Prozent der Erststimmen durchgesetzt und das Direktmandat gewonnen. Die 42-jährige Idar-Obersteinerin lag nach der Auszählung aller 135 Wahlbezirke klar vor dem CDU-Bewerber Frederik Grüneberg, der 28,1 Prozent der Stimmen erreichte.

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