Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein/Rhaunen: Die beiden Kandidaten für die Stichwahl am 12. April, Markus Schulz und Julia Hagner, stellen sich auf drei weitere Wochen anstrengenden Wahlkampf ein.
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Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die beiden Kandidaten für die Stichwahl um den Posten des Bürghermeisters oder der Bürgermeisterin der VG Herrstein/Rhaunen am 12. April stellen sich auf drei weitere Wochen anstrengenden Wahlkampf ein. Markus Schulz und Julia Hagner haben sich am Sonntagabend per WhatApps gegenseitig zum Einzug ins Finale beglückwünscht.