Urwahl VG Herrstein/Rhaunen Nach der Wahl ist vor der Wahl Stefan Conradt

Vera Müller 27.03.2026, 17:00 Uhr

i Die beiden Kandidaten für die Stichwahl am 12. April, Markus Schulz und Julia Hagner, stellen sich auf drei weitere Wochen anstrengenden Wahlkampf ein. Reiner Drumm. Rd

Bürgermeisterwahl in der VG Herrstein/Rhaunen: Die beiden Kandidaten für die Stichwahl am 12. April, Markus Schulz und Julia Hagner, stellen sich auf drei weitere Wochen anstrengenden Wahlkampf ein.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Die beiden Kandidaten für die Stichwahl um den Posten des Bürghermeisters oder der Bürgermeisterin der VG Herrstein/Rhaunen am 12. April stellen sich auf drei weitere Wochen anstrengenden Wahlkampf ein. Markus Schulz und Julia Hagner haben sich am Sonntagabend per WhatApps gegenseitig zum Einzug ins Finale beglückwünscht.







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