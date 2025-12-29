Neue Wege nach der Krise Nach der Reha: Der Ort für neue Chancen in Birkenfeld Niels Heudtlaß 29.12.2025, 17:00 Uhr

i Von links: Armin Schneider, Leiter Ausbildung beim BFW, Fachschulleiter Christian Schunk, Technikerschüler Steffen Jürgen Petry und Fachdienstleiterin Simone Rosenfeldt präsentieren das Angebot des Berufsförderungswerks. Niels Heudtlaß

Ob aus körperlichen oder mentalen Gründen können viele Menschen ihren alten Beruf nicht mehr ausüben. Oft stehen sie allein vor der Frage: Wie geht es nun weiter? Das Berufsförderungswerk der ESB will neue Perspektiven aufzeigen.

Steffen Jürgen Petry hat den Beruf des Kfz-Mechatronikers gelernt. „Das war schon als Kind mein Traum, ich habe mich immer für Fahrzeuge interessiert“, sagt der 28-Jährige. In seiner Freizeit fuhr er Motorrad. Doch ein kaputter Rücken stellt sein Leben auf den Kopf – sich oft bücken, über dem Kopf arbeiten oder schwer heben, für Petry nicht mehr möglich.







