Ein großes Poster hängt direkt an der Wand: „Better than Yesterday.“ So soll das sein bei Ergo- und Physiotherapie und auch im Fitnessbereich. „Mit demnächst einem 20-köpfigen Team, angegliedertem Fitnessstudio in unseren Räumlichkeiten und Geräten wie einem Anti-Schwerkraft-Laufband und computergestützten Geräten in der Vollmersbachstraße 84 in Idar kommen wir unserem Ziel der Optimalversorgung der Patienten immer näher und können Möglichkeiten aufzeigen, die so deutschlandweit selten und in unserer Region ein Novum sind“, berichtet Therapiewerk-Chef Moritz Lorenz mit ein wenig Stolz in der Stimme. Lorenz, 25 Jahre alt und ein Ur-Idar-Obersteiner, musste umdenken, nachdem ein anderes Konzept gescheitert war. Viel Zeit und Kraft haben er und sein Team investiert, damit Menschen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden geholfen werden kann. Und der junge Mann weiß genau, was er will.

„Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht nur die Diagnose.“

Moritz Lorenz

Hintergrund: Aus den Plänen, die noch im November 2023 so vielversprechend klangen wurde nichts: Auf einem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück in Nahbollenbach in der John-F.-Kennedystraße sollte ein Ärzte- und Gesundheitszentrum entstehen. Moritz Lorenz, Inhaber der gleichnamigen Praxis für Physio- und Ergotherapie Idar-Oberstein, sagte damals unserer Zeitung: „Wir freuen uns sehr, mit dem Standort Nahbollenbach unseren zweiten Standort zu eröffnen. Nach der Modernisierung unserer Praxis in der Mainzer Straße (Therapiewerk Idar) wird die Praxis im Ärzte- und Gesundheitszentrum den Namen ,Therapiewerk Nahetal‘ tragen. Auf knapp 600 Quadratmetern werden wir alle Arten moderner Physiotherapie, Ergotherapie, Sportphysiotherapie sowie Rehasport für alle Altersklassen und sowohl für Kassenpatienten als auch für Privat- und Selbstzahler anbieten. Unser moderner Gerätepark inklusive 3 D-Körperanalyse soll unsere Patienten dabei umfassend begleiten.“ Die Pläne waren gut, das Projekt unter Regie der Naheland Immobilienentwicklungsgesellschaft mit Sitz in Bad Kreuznach verlief im Sand.

i Moritz Lorenz zeigt, wie man mit KI trainieren kann. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Vera Müller

Man wurde in der Vollmersbachstraße in Idar fündig: Es brauchte ein neues Konzept, um den zweiten Standort anbieten und alle eigenen Zielvorgaben erfüllen zu können. Auf 360 Quadratmetern findet man Therapieräume und einen Fitness-Bereich, der hochmodern ausgestattet ist.

Herzstück des Trainings- und Therapieparks ist das Anti-Schwerkraft-Laufband: Durch eine ausgefeilte Luftdruck-Technologie kann das Körpergewicht um bis zu 80 Prozent verringert werden – man fühlt ich fast schwerelos. Das Anti-Schwerkraft-Laufband ermöglicht ein schmerz- und belastungsfreies Geh- oder Lauftraining. Ein großer Vorteil: Patienten können so unmittelbar nach Operationen und Verletzungen in den Bereichen Hüfte, Knie und Sprunggelenk mit der Therapie beginnen. Seinen Ursprung hat das Gerät bei der NASA: Astronauten wurden auf die Bewegung im Weltall vorbereitet. „Eine Frau um die 50 Jahre alt, die Meniskusprobleme und eine beginnende Kniearthrose hat, konnte zum ersten Mal auf diesem Gerät beschwerdefrei gehen. Sie hat geweint vor Glück“, erzählt Lorenz. Für ihn wichtig: „Dass wir eine 1 zu 1-Betreuung anbieten, um ganz individuell auf Kunden und Patienten eingehen zu können. Diese Trainerbegleitung liefert die besseren Ergebnisse.“

Ganz nah am Puls der Zeit ist auch Airis – ein KI-gesteuertes Trainingsprogramm mit unbegrenzten Möglichkeiten für Zielgruppen von jung bis älter. Airis liefert mit seiner innovativen Bewegungserkennung über eine Kamera ein ganz neues Personal Training. Dank der künstlichen Intelligenz erteilt das Programm, das an eine Bodenmatte gekoppelt ist, in Echtzeit effektives Feedback zu jeder Übung. Damit wird auch das selbstständige Training gelenkschonend und gleichermaßen effizient. Eine fehlerhafte Umsetzung wird konsequent angezeigt. Und Spaß macht das Ganze auch noch, weil ein paar spielerische Elemente eingebaut sind. Wer Interesse (auch am reinen Training) hat, darf gern mal reinschnuppern.

Infos (auch auf Facebook und Instagram): https://therapiewerk-vollmersbachstrasse.de, Tel. 06781/9999 019