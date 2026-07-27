Reaktionen im Kreis Birkenfeld
Nach CSD-Anschlag: Das „Gesindel“ rausschmeißen? 
Ein Schild mit der Aufschrift „Bleibt Menschen!“ nahe dem Tatort in Berlin am Fuß eines Baumes, wo ein Fahrzeug am Rande des Chr
Ein Schild mit der Aufschrift „Bleibt Menschen!“ nahe dem Tatort in Berlin am Fuß eines Baumes, wo ein Fahrzeug am Rande des Christopher Street Day in eine Menschenmenge gefahren war
Soeren Stache. picture alliance/dpa

Nach dem CSD-Anschlag in Berlin sind Trauer und Wut spürbar. Bei der Attacke waren am Samstag ein Mensch getötet und 29 weitere verletzt worden. Auch von politischer Seite gibt es viele Reaktionen darauf im Kreis Birkenfeld.  

Lesezeit 4 Minuten
Nach dem Anschlag auf Teilnehmer des Christopher Street Days in Berlin mit einer Toten und 29 Verletzten und Schwerverletzten ist das Entsetzen auch im Kreis Birkenfeld groß: Neben der Trauer angesichts der menschlichen Tragödien dahinter sind in vielen Beiträgen im Internet Wut und Nachdenklichkeit spürbar: Wie konnte ein als islamistischer Gefährder polizeibekannter junger Mann zum mutmaßlichen Täter werden?
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