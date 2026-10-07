Warum brach das Feuer aus?
Nach Brand in Idar: Kripo ermittelt in alle Richtungen
Großen Schaden hatte der Dachstuhlbrand verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.
Großen Schaden hatte der Dachstuhlbrand verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.
Christian Schulz. HOSSER

Ein Dachstuhlbrand hatte am 30. September immensen Schaden an einem Haus in Idar verursacht. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem verheerenden Dachstuhlbrand in Idar, der am Abend des 30. September erheblichen Schaden anrichtete, ist die Ursache nach wie vor unklar. Das teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein ermittele derzeit in alle Richtungen.
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