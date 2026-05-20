Idar-Oberstein trauert
Nach Biontech-Abzug: Warten auf das nächste Wunder
Schaut man sich den Biontech-Komplex in der Idar-Obersteiner Vollmersbachstraße genauer an, kann man das Ursprungsgebäude der La
Schaut man sich den Biontech-Komplex in der Idar-Obersteiner Vollmersbachstraße genauer an, kann man das Ursprungsgebäude der Landeszentralbank noch erahnen.
Hosser/Archiv. Hosser

Von der Goldgräberstimmung zum Schock: Wie aus einem Wirtschaftsboom in Idar-Oberstein plötzlich ein Kampf ums Überleben wurde. Die Vollmersbachstraße schrieb schon einmal Geschichte. Wann kommt das nächste Wunder? 

Lesezeit 4 Minuten
Als die Stadt Idar-Oberstein im Herbst 2021 von Gewerbesteuernachzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe berichtete, war jedem sofort klar, wo dieser Geldsegen herkam – auch wenn das Unternehmen damals offiziell nie genannt wurde. Steuergeheimnis. Aus einem – wie schon seit vielen Jahren – negativen Haushaltsansatz für 2022 wurde dank des florierenden Corona-Impfstoffhandels ein Überschuss von 104 Millionen Euro.

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