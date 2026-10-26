ADAC Saar-Pfalz-Rallye
Nach Absage im Sommer: Neuer Termin für Rallye am Bostalsee
Motorsport der Spitzenklasse erwartet die Zuschauer am 30. und 31. Oktober bei der Saar-Pfalz-Rallye. Die im Sommer verschobene
Motorsport der Spitzenklasse erwartet die Zuschauer am 30. und 31. Oktober bei der Saar-Pfalz-Rallye. Die im Sommer verschobene Rallye wird nun nachgeholt und bei Rückweiler und hinter dem Breitsester Hof die VG Baumholder passieren.
Benjamin Werle (Archiv). Benjamin Werle

Am letzten Oktoberwochenende wird der Bostalsee zur Rallye-Metropole. Teams, Fahrer und Fans dürfen sich auf zwei Tage packenden Motorsport freuen. Auch bei Rückweiler und am Breitsester Hof finden wieder Wertungsprüfungen statt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Nachholtermin für die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye steht und auch ein neuer Austragungsort ist gefunden: Die Rallye findet am 30. und 31. Oktober mit 14 Wertungsprüfungen im Landkreis St. Wendel, der VG Baumholder und der VG Kusel-Altenglan statt. Zentrum und Auftakt der Rallye sind am Bostalsee.
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