Ende in Idar-Oberstein Nach 47 Jahren ist für die Squashfreunde Schluss Stefan Conradt 12.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Oberliga-Meistermannschaft von 2017: (von links) Timo Mühlenthaler, Kim Müller-Steinbrech, Michael Roller. Im Vordergrund: Julian Messerschmidt. Stefan Conradt

Weitermachen hat keinen Sinn mehr, fanden Vorstand und verbliebene Mitglieder der Squashfreunde Jahnhaus und stimmten der Auflösung zu – damit ist die Ära Vereins-Squash in Idar-Oberstein beendet.

Nach 47 Jahren endet die Ära Vereins-Squash in Idar-Oberstein. Nachdem in diesem Sommer erstmals keine Mannschaft für den Ligabetrieb gemeldet werden konnte und daraufhin mehrere Mitglieder zu anderen Vereinen wechselten, kamen Vorstand und Mitgliedschaft der Squashfreunde Jahnhaus zum Ergebnis, dass eine Weiterführung des Vereins keinen Sinn mehr ergibt und nur unnötige Kosten (Verbände, Versicherung etc.







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