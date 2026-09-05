Gelungen war der Auftakt zur Jubiläumswoche „50 Jahre Schwangerenberatung der Diakonie Obere Nahe“. Mutterschaft unter vielen Blickwinkeln und nicht nur biologisch zu betrachten, ist der rote Faden der Veranstaltungsreihe.
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Wie feiert man 50 Jahre Beratung von Frauen, Paaren, Familien bei Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt? Am besten eine Woche lang: Das entschieden die Sozialarbeiterinnen, Heidrun Lechthaler-Trierweiler und Antje Porger-Jung, die den Fachbereich im Diakonischen Werk im Jubiläumsjahr vertreten, schon vor einem Jahr.