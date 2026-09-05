Jubiläumswoche der Diakonie
Mutter sein: Mehr als eine Privatangelegenheit 
Gelungen war der Auftakt zur Jubiläumswoche „50 Jahre Schwangerenberatung der Diakonie Obere Nahe“.
Gelungen war der Auftakt zur Jubiläumswoche „50 Jahre Schwangerenberatung der Diakonie Obere Nahe“.
Hosser

Gelungen war der Auftakt zur Jubiläumswoche „50 Jahre Schwangerenberatung der Diakonie Obere Nahe“. Mutterschaft unter vielen Blickwinkeln und nicht nur biologisch zu betrachten, ist der rote Faden der Veranstaltungsreihe.

Lesezeit 3 Minuten
Wie feiert man 50 Jahre Beratung von Frauen, Paaren, Familien bei Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt? Am besten eine Woche lang: Das entschieden die Sozialarbeiterinnen, Heidrun Lechthaler-Trierweiler und Antje Porger-Jung, die den Fachbereich im Diakonischen Werk im Jubiläumsjahr vertreten, schon vor einem Jahr.
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