Kunsthalle Art-Affect : Mutige Perspektiven und offene Begegnungen
Die Kunsthalle Art-Affect in Berschweiler bei Kirn zeigt ab dem 28. September die Vielfalt der regionalen Kunst. Landrat Miroslaw Kowalski eröffnet die Jahresausstellung des Kunstvereins Obere Nahe mit dem Titel „Expressive Impulsivität“.
Wenn Leidenschaft auf Leinwand trifft, wenn spontane Eingebungen Formen und Farben bestimmen – dann entsteht genau das, was der Titel der neuen Ausstellung in der Kunsthalle Art Affect beschreibt: „Expressive Impulsivität“. Unter diesem Leitmotiv zeigt die Kunsthalle Art-Effekt in Berschweiler bei Kirn ab dem kommenden Wochenende (28.